Joven temerario sale a rumbear sin saber quién le va a dar la cola de regreso

El joven José Luis Méndez, quien reside en Caricuao, realizó este fin de semana un acto supremo de valor al ir a una rumba que quedaba a 30 minutos de su casa sin saber quién le iba a dar la cola de regreso.

Nuestro pasante —que casualmente también estaba en la misma fiesta, buscando cola— pudo conversar con José Luis sobre este extremo acto de valentía: “No mano, la vida hay que vivirla así, ¡pa’ vivir con miedo mejor no haber nacido! Yo me vine pa’ esta fiesta sin saber cómo me voy, pero no me importa, algún culo sangra; ya aparecerá alguien que me dé la cola y si me toca dormir en el vagón del Metro, me duermo. Lo importante es no hablar de criptomonedas ni de NFTs porque ahí si es verdad que no me suben a ningún carro”, finalizó Mendez, ignorando que iba a terminar durmiendo abrazado con nuestro pasante en un rincón.

