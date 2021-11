Dirigente estudiantil denuncia que no le ha caído la pensión

Alfredo Rodríguez, presidente vitalicio de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela desde 1954, denunció este miércoles al IVSS por el retraso en el pago de su pensión.

“He dedicado toda mi vida a ser dirigente estudiantil, tengo 89 años y he visto nacer, crecer y reproducirse en este núcleo, o sea, en los baños. Me encuentro sumamente afectado por estas decisiones políticas de persecución a los estudiantes venezolanos que todavía resistimos en la más profunda desidia. En fin, pido a todas las autoridades y a las 7 personas que están escuchando ahorita mismo mientras esperan para entrar a clases, que difundan mi caso de injusticia. Este es mi último año de carrera si mi salud me lo permite”, finalizó Rodríguez mientras gritaba que no lo ayudaran a caminar que él puede solo.