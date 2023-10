Chama le pone código de barras original a su novio para rastrear que no está con otras

Agustina Augusto, una joven caraqueña de 22 años, tomó una drástica pero efectiva medida para mantener el control sobre su enamorado, Ramón Ramírez, quien ahora tiene un código de barras original de GS1 Venezuela para ser identificado fácilmente por Agustina y evitar que le sea infiel.

Agustina, emocionada porque jamás había tenido una herramienta de control tan efectiva como los códigos de barra de GS1, comentó a la prensa mientras le revisaba el teléfono a su novio: “Se armó una limpia, gracias a que GS1 es la única empresa a nivel nacional autorizada para emitir códigos de barra, ahora puedo identificar a mi novio en todos lados, ya no le vale la excusa chimba de ‘ese no era yo’, porque ingreso el código en el sistema de verificación Verified GS1 y de una le explotó ese teléfono. Y es que la clave de una relación sana no es la confianza ni la sinceridad, sino un buen código de barras de GS1 Venezuela, amigas chismosas que te manden fotos y un perro sabueso que lo huela cuando llegue a la casa hediondo a infiel”, sentenció Agustina antes de llamar a GS1 para mandarle a tatuar un código de barras a su gato para no confundirlo.