Pareja se reparte los amigos en el divorcio

A diferencia de generaciones pasadas, las rupturas amorosas hoy en día no tienen muchos bienes de por medio porque todo el mundo tiene la misma situaciòn económica: están pelando bolas, sin embargo, la repartición de amigos se ha convertido en un problema real para miles de exes en el mundo. Este es el caso de David Castillo y Sofía López, quienes luego de tres años de relación y siete meses de “casi algo”, se vieron obligados a contratar abogados para llevar su caso a un tribunal y decidir de una vez por todas qué amigos se quedarán con quién.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a las residencias Colinas del Araguaney del Este, en la ciudad de Caracas, donde actualmente está viviendo Castillo en un anexo dentro de un anexo construido dentro de otro anexo: “La verdad es que, ¿sabes qué? No me importa, igual yo ya había comprado mis pasajes para irme por el Darién, pero a Angelo me lo llevo conmigo. Esa coñoemadre no se va a quedar con Angelo jamás, sobre mi cadáver. Ahora, ¿sabes qué es lo que más duele de todo este peo? No tener con quién desahogarme porque cualquiera podría estar traicionándome, sapeandole todo. Yo pensé que todos íbamos a seguir siendo panas y ya, normal, pero resulta que aparentemente cuando montas cacho con tu mejor amigo en una noche loca todo el mundo tiene que elegir un bando”, explicó Castillo, mientras manchaba de lágrimas la única franela sin huecos que tiene nuestro pasante.

Por su parte, López se rehusó a comentar sobre la situación, dejando sólo un mensaje de su abogado: “Mi cliente no tiene comentarios al respecto y está enfocada en su nueva etapa de vida, que incluye tardes de yoga, robar maquillaje de Farmatodo y pasar sus tardes con Angelo, con quien planea continuar teniendo una amistad duradera tal y como lo peleará en el juicio”.