Devastador estudio causa conmoción al revelar que Venezuela, de hecho, no tiene las mejores playas del mundo

Un estudio publicado hoy por el Centro de Investigaciones Vacacionales Burda de Rockstar Oh-sí (CIVA-BRO) conmocionó a una buena parte de la comunidad científica mundial —especialmente a los que se graduaron de la universidad con 10 u 11—. El estudio en cuestión, nombrado “200 mejores playitas para culear en el planeta” arrojó como resultado que ninguna playa del país apareciera en la lista, lo que sacudió el ego de los venezolanos en todo el mundo.

Andrea “Andy” Smith, líder de la investigación, nos ofreció más información sobre los polémicos resultados de su estudio: “Hicimos un estudio exhaustivo de las más afamadas playas en el planeta Tierra para determinar bajo ciertos parámetros cuáles eran las mejores 200 para disfrutar con una fría. Obviamente destacaron las clásicas, Fiji, las Maldivas, Bora Bora, Tahití, Maui, Kauai y Belice, entre muchas otras, así como algunas playitas menos conocidas. Ahora, sus compatriotas tienen que tomarse con más calma el hecho de que nuestra investigación no incluyera a ninguna isla o archipiélago de Venezuela. De hecho, ninguna playa de ese país llegó al top 300. Bájenle dos, el mismo esfuerzo que han invertido en enviarnos amenazas de muerte a nuestro correo o en insultarnos en Twitter podrían emplearlo en limpiar las playas. O en no ensuciarlas. Así podría irles mejor en nuestro ranking 2022, si es que conseguimos dinero para hacerlo” aseguró Smith, mientras nuestro pasante le preguntaba si no necesitaban un pasante en su instituto.

Por otra parte, Gabriel Díaz, joven cuyo ideal de sentimiento nacional es el Salto Ángel, las playas de Venezuela y sus mujeres, sufrió un leve ataque al corazón cuando vió que la lista excluía a las playas del país: “¿Pero cómo es posible que no estemos en ese ranking, ah? No, no, no me parece. Esos científicos no saben de qué están hablando. Que vengan aquí y yo mismo les muestro las maravillas de nuestras playas. Es que, por Dios, ¿cómo Playa Pantaleta no va a estar incluída ahí? Tan rico que yo la he pasado, vale”, comentó Díaz, mientras aseguraba que “nada ni nadie” va a lograr convencerlo de que Fiji sea mejor que Higuerote.