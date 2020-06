Maduro asegura que todos los casos de techos caídos de la UCV son importados

Las fuertes lluvias en Caracas —responsables de que se te vaya la luz 9 veces al día, incluso cuando no son fuertes— provocaron hoy la caída de uno de los techos en los pasillos de Universidad Central de Venezuela (UCV). Sin embargo, Nicolás Maduro anunció en la tarde de hoy al despertar de su siesta que todos los casos de techos derrumbados han sido importados y, por tanto, “no nos debemos ocupar nosotros”.

El señor que mintió en su CV y que aún se pregunta —nos preguntamos todos— cómo terminó ocupando el puesto expresó balbuceando su opinión sobre el desastre que afectó a la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Histórico de la Humanidad: “Estoy completamente seguro, ¿verdad?, de que en este país no hay casos comunitarios de techos en el piso. Ese tipo de cosas no pasan aquí, no señor. Ese techo se trajo así de roto, agrietado, feo, pues, de afuera. Seguro vino de Colombia, responsabilizo a Duque por esto. A eso se le llama importación de casos, escuchen bien, im-por-ta-ci-ón. Yo no he ido, verdad, a ninguna universidad en mucho tiempo. ¿Cuántos años es que tengo yo ya, Cilia? Bueno, no sé, mucho tiempo. Ah no, sí fui, ahí compré unos Windows piratas. Pero cuando voy lo menos en lo que me fijo son los techos. ¿Quien va a estar viendo pa’ arriba? Y con ese poco de grietas en el piso con más razón hay que estar concentrado. A mi me consta que la magnífica Universidad del Centro, digo, Central de Venezuela importó ese techo para demostrar lo gloriosa que es, al igual que sus chichas. Eso sí he probado. Bien buenas”, finalizó Maduro pidiendo que lo despierten cuando le toque dar el número nuevo de casos de coronavirus en la noche.