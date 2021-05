¿Protegido contra el COVID? Este chamo se puso la vacuna en el mismo sitio donde pegan brackets

Juan Martínez, un joven de la ciudad de Caracas anunció que por fin se vacunó en contra del COVID-19. Fuentes extraoficiales aseguran que su vacuna fue puesta por “Raúl”, un comerciante del Mercado del Cementerio dedicado al negocio de los brackets de paveo y ahora a las vacunas contra la COVID.

Martínez, quien aprovechó para también comprar unos plátanos que estaban al lado de su “centro de vacunación” habló al respecto: “Ya me siento protegido en contra del COVID, a mi me dijeron que habìa una gente que estaba vacunando en el mercado, así que vine, pagué 500 dólares y me pusieron mi vacuna relajado. El pana Raúl estaba ahí poniendo eso y también atendiendo en su otro trabajo que es pegar brackets con pega loca, salió más barato aquí que con el gestor chavista que me la iba a poner en el hospital del Llanito”, finalizó Martínez mientras el sentido arácnido se activaba en su sistema inmunológico.