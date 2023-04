Portero de discoteca asegura que tono de piel incumple código de vestimenta

Un grupo de jóvenes caraqueños denunció este fin de semana que no los dejaron ingresar a la prestigiosa discoteca MeinKampf Bar & Lounge, ubicada en el este de Caracas, por no cumplir con el código de vestimenta. El portero del establecimiento, un joven de 33 años y piel morena, les explicó que todos los tonos de piel que no fuesen de raza 100% aria incumplían con las normas del local nocturno, por lo que no podían ingresar al local.

Nuestro pasante subpagado logró contactar a Matias Restrepo, uno de los jóvenes afectados por el incidente, quien aseguró: “Chamo, yo ni siquiera soy moreno, pero como estuve en la playa la semana pasada y me bronceé un poco ya me dijeron que no podía pasar. En mi grupo eramos seis panas y una chama, que era mi cuadre, pero nada más dejaron pasar a la chama disque porque incumplíamos con el código de vestimenta por exceso de melanina. En fin, yo traté de explicarle al portero que tenía plata y podía comprar un servicio, pero se rió de mí y me dijo con estos ojos negros tenía era pinta de ser alto pelabolas y una desgracia para el fuhrer del local. También me comentó que aunque no incumplieramos con el código de vestimenta, tampoco nos podía dejar porque 5 tipos usando pantalones holgados ajuro eran homosexuales, lo cual también está prohibido por el local”, concluyó Restrepo, mientras revisaba las historias que subió su cuadre montada anoche en una 4Runner.