Policía detenido por extorsión es extorsionado para levantarle los cargos

Esta tarde fue detenido el oficial de la PNB Tascón Tascón, adscrito a la División de Extorsión Especial, por estar involucrado en extorsión al hijo de un contacto. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación ha prometido liberarlo a cambio de que ceda a una extorsión.

Tascón, indignado, denunció los hechos: “Na’ causa, estos bichos me quieren es joder, no es justo, mano. Yo estaba pidiendo una colaboración obligatoria a un chamito que tenía cara de gafo y caí por aguevoniado, como si todos los demás no hicieran lo mismo. A mí lo que me molesta no es que me detengan por extorsionador, sino la hipocresía; la gente tiene que ser seria. Ahora el fiscal me pide dizque tres mil lechugas pa’ soltarme. ¿De dónde saco yo esa plata si no es secuestrando a alguien en El Helicoide? La vaina está difícil, y de pana que la corrupción institucionalizada no ayuda. Piensen en nosotros, que somos los que de verdad sufrimos”, concluyó el “honesto” oficial antes de vender una moto del Comando para pagar la extorsión y comprar caña clara.