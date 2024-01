Tibu se monta el santo para que este sea el año

Tibu, la popular mascota de los Tiburones de La Guaira y ahora devoto de Yemayá, ha decidido dar un paso adicional en busca de la victoria. Tras clasificarse por segundo año consecutivo para la gran final de la Liga Venezolana de Beisbol y Cervezadas Semi Profesional (LVBP), Tibu tomó la determinación de montarse el santo, buscando la protección divina tanto para él como para su equipo. Su objetivo es asegurar que, en esta ocasión, sea el año definitivo. Sí, de verdad, en serio, de verdaita esta vez, de pana, juraito pero de verdad que esta vez sí.

Como consecuencia de no haber pulido adecuadamente los zapatos de todos en la oficina, nuestro pasante subpagado fue enviado como castigo en camionetica a La Guaira. Allí, logró obtener las declaraciones del primer selaquimorfo santero: «Mano, este es el año, sí o sí. Las oraciones a Yemayá, Changó y Oshun nos van a proteger de todas las malavibras que se crucen en nuestro camino, ya sean de los Leones del Caracas, los Cardenales de Lara o las Mapanares de Guanare. No le tenemos miedo a nadie. No importa cuántas veces logren batear, la mano de Orula con su guante va a atrapar todos esos batazos».

Tibu reveló sus estrategias a nuestra redacción en cambio de que nuestro pasante subpagado se disfrace de garota para bailar la samba en la final: «Ya preparamos dos toneladas de palo santo para purificar el estadio, y sesenta kilos de parrilla, cerveza y chimó que vamos a sacrificar antes de la final. Todo sea para invocar el espíritu de Gregor Blanco y por fin llevarnos la tan ansiada victoria», finalizó Tibu al momento que nuestro pasante subpagado le pedía que incluyera en sus oraciones una mención especial por su complicada situación económica.