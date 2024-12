“El 10 de enero te digo”, dice chamo que le preguntaron “¿qué somos?”

Ante un sorpresivo mensaje de “¿nosotros qué somos?” en medio de la noche, el joven Alexander Zambrano (32) se vio obligado a recurrir a la frase más utilizada por los venezolanos –y Maduro– este diciembre, “el 10 de enero te digo”, la cual fue recibida positivamente por su “casi algo que no es algo, pero sí hay algo”, quien también está esperando esa fecha para decidir su futuro.

Zambrano, quien realmente no está buscando una relación seria porque “tiene toda la vida por delante” aunque las entradas en su cabeza digan lo contrario, nos comentó más acerca de cómo vivió este tenso momento: “Chamo yo le dije eso porque al final no es mentira, ¿sabes? O sea, técnicamente es mentira porque yo sé que no quiero una relación seria, pero al mismo tiempo es verdad porque todos estamos esperando a ver qué pasa el 10 de enero, pues. Al final ella se lo tomó chill porque también está esperando a ver qué pasa ese día para decidir si se queda en el país, se va por el Darién o al mundo de los cielos. Igual que todos, ¿no?”, explicó Zambrano, quien está esperando a ver qué pasa el 10 de enero para decidir si ir a terapia y superar su miedo al compromiso o seguir soltero.