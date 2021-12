Joven compra promoción de 38 teléfonos para poder entregar un teléfono a cada malandro que lo intente robar en el Metro

Cansado de que lo roben camino a su casa, el joven Alberto Fuentes decidió comprar una promoción de 38 teléfonos que vio accesible en TokyoElectric, una empresa dedicada a la venta de tecnología al mayor, para poder entregar un celular a cada malandro que lo intente robar en su traslado diario en el Metro. Lamentablemente, los teléfonos le duraron 5 días y medio.

«¡Me siento Santa Claus llevando un teléfono a cada malandro!» Alberto Fuentes

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Fuentes, para conocer de primera mano los motivos que lo llevaron a tomar esta medida radical de lucha contra el hampa: “No mano, yo estoy feliz con esa promoción de 38 teléfonos baraticos para poder tener como contrarrestar cada vez que me llega un cara de crimen a quitarme lo mío. Así mantengo a raya a los choros. Lo que hago es que dejo el mío en la casa y me traigo los 38 en el bolso; tú pensarás que son muchos pero te sorprenderías si te digo la cantidad de veces que me roban a diario. ¡Me siento Santa Claus llevando un teléfono a cada malandro! La semana que viene compro 38 más, porque estos solo me sirvieron para media semana”, finalizó Fuentes mientras nuestro pasante revisaba la cuenta de Tokyo Electric para ver si conseguía una pasantía digna para él.