Chamo espera con ansias más sanciones para que abran un paintball en Boconó

Marcos Feliciano, un apuesto joven que reside en Boconó, estado Trujillo, aseguró estar esperando con ansias que impongan más sanciones a todos los que hacen negocios con el gobierno para que no tengan más opción que construir sus lujosos negocios dentro de Venezuela. Feliciano afirmó que no ve la hora en la que construyan un paintball en su zona para poder caerse a tiros con sus amigos sanamente. Y sí, Feliciano nos obligó a escribir ‘un apuesto joven’. Es un negocio aparte que tiene nuestro pasante.

Enviamos al susodicho pasante a Boconó, adonde llegó 3 días luego de que el Encava que lo transportaba se accidentara y tuviera que dormir —otra vez— en una arepera. Por suerte Feliciano lo pasó buscando y en el camino compartió algunas palabras con él: “No mano, te digo algo: yo estoy tan feliz de que la gente que se enchufó esté sancionada, porque ya no podrán salir del país. Ahora tienen que traer sus lujos de afuera para acá y gastarse sus churupitos acá. Quizás en una de esas alguno de ellos se acuerde de Boconó y monte aquí un paintball, ¡tú no sabes cuánto sueña la juventud de Boconó con un paintball! Yo sé que eventualmente Boconó se va a arreglar, solo tengo que tener paciencia. Mira a Caracas: nunca tienen agua pero por lo menos tienen cosas bonitas, bodegones y eso. Nosotros aquí todavía tenemos kioscos, imaginate lo desactualizados que estamos, pero no me preocupo porque sé que en unos añitos tendremos nuestro Paintball, la Torre Eiffel Boconó’s Version y hoteles como los de Dubai y quizás hasta una pista de ski, no pierdo la fe, mano. Sé que los construirían con la plata que era originalmente para darle a Boconó su electricidad y sus hospitales y sus escuelas, pero bueno, peor sería no tener nada”, finalizó Feliciano, que aún no sabe que en 2 meses se terminará mudando a Caracas.