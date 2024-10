Tarek asegura que la CIA lo obligó a acusar a Lula de ser de la CIA

El Fiscal General del chavismo y del parque de barras cerca del Millenium, Tarek William Saab, declaró recientemente que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, era un actor pagado por la CIA. Sin embargo, horas después acusó a la CIA de obligarlo a decir que Da Silva era de la CIA, librándose totalmente de la responsabilidad de sus palabras.

Mientras hacía paralelas entre dos pacas de denuncias que nunca va a revisar, Tarek explicaba lo sucedido: “Ya Maduro me llamó y me explicó mejor. No es que Lula sea de la CIA, es que la CIA me obligó a creer que Lula era de la CIA, y por eso yo dije eso, pero ya vi tres temporadas de Super Bigote para limpiar mi cerebro de pensamientos capitalistas. Lula es el presidente más chavista y hermoso que ha tenido Brasil, y lo digo porque es lo que pienso y no porque me echaron un regaño en Miraflores hace poquito. Al parecer, el botox que me inyecté en los labios venía hackeado por el mismísimo Sr. Smith, por lo que yo no tuve nada que ver con las palabras que salieron de mi boca. Prometo estar más atento a esos intentos de los americanos de controlarnos con sus botox cibernéticos, sus láseres lectores de mentes y sus infiltrados que siempre me hacen quedar como si yo fuera el que no baja la poceta del Ministerio Público”, concluyó Tarek William Saab antes de morder a nuestro pasante subpagado para aumentar su ingesta proteica.