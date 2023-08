Chamo que le da pereza cocinar no le da pereza bajar 57 pisos a buscar delivery de PedidosYa

El joven Horacio Vargas, fue abatido por la flojera que le impidió cocinar una pasta, sin embargo, la misma no pudo contra sus ganas de bajar 57 pisos por las escaleras a buscar un delivery de hamburguesas de PedidosYa, ya que a diferencia del ascensor de su edificio, sus antojos están más vivos que nunca.

Vargas, quien posee las piernas de un jugador del PSG de tanto pedir delivery, explicó su situación mientras su hermano cocinaba arroz con huevo y lo miraba con envidia: “Yo sé que ya es la tercera vez en el día que pido alguito, pero cocinar no me cuadra, eso de sacar la olla, hervir el agua, echar la pasta, echar las caraotas, el azúcar, etc, es demasiado trabajo. Yo prefiero meterme en la app, agregar mis cositas y luego salir volando por esas escaleras para en una horita estar abajo recibiendo mi comidita. Algunos pensarán que es una locura, pero el truco está en siempre agregar una sopa fosforera al pedido para tener energía en la subida, ya somos al menos siete vecinos que nos hemos unido a esta práctica y les aseguramos que estamos en mejores condiciones que los crossfiteros del gimnasio de la esquina”, sentenció el cliente número 1 de PedidosYa antes de salir a trotar hasta La California porque pidió pick up sin darse cuenta.