Bug de Instagram de historias repetidas hace que chama pase 3 días viendo historias de Sascha Fitness

Si tenías la sensación de que tus amigos subían lo mismo una y otra vez a sus historias de Instagram, no estás solo. La aplicación de Facebook ha sufrido un fallo general que muestra historias repetidas como si fueran recientes, evento que ha provocado que miles de fanáticos pasen hasta 3 días seguidos viendo en bucle el contenido de la influencer, mamá y barrita proteica, Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness.

Daniela Mata, quien lleva más de 72 horas replicando la misma receta de panquecas de avena, linaza, yogur griego y otros ingredientes saludables que saben horrible, comentó al respecto: “Ay chama, no me di cuenta que tía Sascha no había subido nada nuevo y lo que estaba viendo era viejo. Yo pensaba que era parte de su nueva rutina prepararle 586 ensaladas diarias a Luna, Avril, Sienna y Asdrubal, la verdad es que son tan increíbles sus historias que ni me importó, es que Sascha es tan increíble y entretenida cuando habla por una hora sobre el nuevo desmanchador de toallas que compró. Ojalá Mark Zuckerberg nunca arregle ese fallo, porque Sascha es ahora mi nuevo estilo de vida”, sentenció María Isabel, quien planea seguir viendo los mismos videos al menos una semana más.