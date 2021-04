Gobierno anuncia la llegada de caja de tapabocas con poco uso

Esta tarde arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un paquete enviado por el gobierno ruso que contiene 1 caja de tapabocas con poco uso, en relativo buen estado y en condición garantizada AA de refurbished. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que donará los tapabocas a algunas comunidades vulnerables, con la condición que se lo vayan prestando unos a otros.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, dio a conocer la llegada del preciadísimo contenido, con el cual esperan “seguir ganando” en la guerra contra el coronavirus, en una entrevista a una televisora local que solo 4 personas —incluído nuestro pasante— vieron: “Estamos aquí en La Guaira, estado Varg —digo, La Guaira— recibiendo un grandísimo paquete que nos trajeron nuestros amigos rusos directo de Rusolandia. Como podrán ver, llegó esta inmensa caja de tapabocas usados pero en excelentes condiciones, no están casi arrugados, pues. Creemos que hay aproximadamente entre quince y cien tapabocas rusos. Con eso lograremos ponerle un para’o al malporta’o coronavirus que no nos quiere dejar tranquilos, chico, qué broma. Bueno, miren, vamos a distribuir estos tapabocas en todas esas comunidades que más lo necesitan, que están sobrepobladas y casi sin atención médica para que tengan alguito pues, y que sepan que no los hemos olvidado. Algunos tendrán unas manchitas de maquillaje, un leve olor a vodka, unos moquitos y quizá flema pero eso funciona así igualito, lo importante es tomarse la foto con el tapaboca y agradecérselo en las redes a nuestro presidente obrero”, concluyó Alvarado, quien al terminar la alocución se fue a un hospital a ponerse su decimoquinta vacuna.