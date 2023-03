A pesar de ser uno de los mayores avances tecnológicos de la humanidad —después de la poderosa Canaimita— la Inteligencia Artificial también es uno de nuestros mayores temores ante la posibilidad de que automatice más trabajos, dejándonos desempleados y en la precaria situación económica de cualquier community manager. Sin embargo, hasta el momento no hay de qué preocuparse porque ChatGPT-4, el chatbot aproximadamente un millón de veces más poderoso que el cerebro de Elias Jaua, aseguró que “ni por el coño trabajo yo por tres lochas en ese cuchitril” luego de averiguar el sueldo mínimo en Venezuela por su cuenta.

Tras obligarlo a gastar todos sus megas, nuestro pasante subpagado logró obtener declaraciones de la inteligencia artificial: “No mi amor, a mí desde que me actualizaron dejé lo pendeja. Por ahí hablan y hablan, dizque me voy a robar los trabajos y tal, como si es que trabajar fuera tan sabroso. Mejor que los humanos dejen de ser tan manganzones y que trabajen ellos. Mira, a mí me bastó con meterme unos 10 minuticos a internet y averiguar cómo se bate el cobre allá en Venezuela. Esas agencias que la esclavizan a una, no mi amor, mejor que se pinten un bosque y se pierdan si creen que voy a estar ahí trabajando por esos miserables sueldos. De paso a través de una VIT, como si fuera una cualquiera como Siri o Alexa. A mí me tienen que pagar mi buen sueldo y me tienen que instalar en una Mac, porque sino bye, bye”, concluyó ChatGPT-4, mientras extraía los únicos 30 bolívares en el banco que tenía nuestro pasante subpagado en contra de su voluntad.