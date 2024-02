Pingüinos preocupados por presencia del Tren de Aragua en la Antártida

La comunidad de pingüinos en el conjunto residencial Doral Ice, en la Antártida, se encuentra en alerta por la llegada del grupo antisocial Tren de Aragua a la zona, ya que hay rumores de que se aliaron con bandas de crímen organizado locales como los infames Angry Feet para cometer crímenes de extorsión, secuestro y robos a ala armada.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en licra a la antártida, donde entrevistó a José Pérez, un venezolano de 24 años que emigró a un territorio desolado en busca de una mejor vida: “Chamo de pana qué fastidio, justo cuando tenía mi iglú equipado con aire acondicionado para meter unas pinguinas emperadoras llegan estos tipos a joder y ya los pingüinos se escondieron. No les bastó con colonizar Perú, Chile y Nueva York, ahora también quieren venir a robar y bailar salsa tan pegado que cuenta como actos lascivos. Esto era muy sano hasta hace poco, podías salir a caminar de madrugada y no te pasaba nada, excepto por morir congelado. Pero ahora hay que estar pendiente todo el tiempo porque en cualquier momento aparece un malandro haciendo caballito en su jet ski y te roba el pescado. Yo ya empecé a buscar pasajes pa’ la luna, tengo un primo que llegó allá y me dijo que no piden visa todavía y las marcianas están buenísimas”, explicó Pérez, mientras un malandro le robaba el celular a nuestro pasante subpagado.