Joven descansa de estresante semana laboral agarrando arrechera en juego online

José Héras, un trabajador de Call Center, aprovechó sus pocos días libres para jugar al videojuego favorito de las personas con poca higiene, League Of Legends. En lo que podría parecer un fin de semana de diversión y mucha Coca Cola, se convirtió en horas de pasar arrecheras por culpa de sus compañeros, dejando como saldo, un joven que al día siguiente tiene que levantarse temprano para ir a su trabajo de mierda.

“Descargar este juego es lo peor que me ha pasado en la vida, ni siquiera esos 6 meses que estuve en Perú me hicieron sufrir tanto. Odio jugarlo, odio los compañeros que me tocan, odio intentar rankear, odio pasar 12 horas con la espalda jorobada tratando de ganar aunque sea una partida, lo odio todo. En este punto lo mejor que me podría pasar es que el próximo fin de semana me corten la luz y el internet en la casa, tal vez así me anime a salir a conocer unas mentirosas o algo. Pero es que la tentación de poder salir de Bronze V es muy grande, la última vez que estuve cerca fallé y terminé rompiéndome los nudillos contra la pared”, concluyó Héras, quien evidentemente tenía unas enormes cachapas porque desde que descargó el juego no usa desodorante.