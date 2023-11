Joven que ya migró a Colombia, Perú, Chile, Argentina, España y Alemania, convencido que Trinidad si será el último

Miguel Rodríguez, un joven que ha emigrado en repetidas ocasiones por toda Latinoamérica y algunos países de Europa, aseguró que su estancia en Trinidad es la última y que será el país que será su hogar después de no conseguir buenas oportunidades en Colombia, Perú, Chile, Argentina, España y Alemania.

Rodríguez, quién en un tiempo migró desde Perú a Chile evitando la xenofobia peruana para conseguirse con más xenofobia en Santiago, ofreció la exclusiva a El Chigüire Bipolar: “Bueno, la vaina en Venezuela está más apretada que los pantalones de un toyotero mi hermano, pero es igual en todos los demás países. Por lo menos, te digo de Colombia que estuve ahí la primera vez que emigré y no me fue tan bien porque al parecer ya habían más de siete millones de venezolanos más trabajadores que yo. Después yo me fui a Perú pero que va, la verdad que Perú solo le gusta a los peruanos y a las venezolanas que salen con peruanos. Te digo de Argentina pero esa es otra Venezuela papá, mucho tequeño y mucho Messi pero ese dólar está como en el 2017. Y bueno, en Alemania me fue bien pero ese país es muy frío, le falta como un sol, no sé, y además hay que trabajar para vivir tranquilo, mejor me quedo en Trinidad que está en el caribe y que además aquí hacen lo mismo que nosotros hacemos en Venezuela: robar dinero del estado para vivir. Es lo mejor, aquí me quedo, papá”, aseguró Rodríguez, quién ya estaría a cargo de un viceministerio en Trinidad y pronto va aa ser denunciado por malversación de fondos.