Autoridades confirman 34 heridos luego de que chama posteara foto con el novio

Este viernes, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reportó 34 heridos en varias zonas del país minutos después que la ciudadana María Fernanda Birruti publicara una foto en Instagram con su nuevo novio. Las autoridades aseguran que las causas no están del todo claras, pero informaron que los heridos están siendo atendidos por psicólogos y expertos en pérdida de “ganado”.

Mientras esperaba su cita con el psicólogo —que lo ayuda con algunos problemitas de desesperanza que le están afectando últimamente— nuestro pasante subpagado logró conversar con Miguel Acosta, uno de los afectados por este extraño suceso: “¿Cómo puede ser que Mafer se haya ido con ese bobo? ¡Yo pensé que teníamos un chance porque le respondía las fotos con fueguito y ella me daba like! ¡No puede ser! Ni cuando murió Harambe sufrí tanto. No voy a dejar de seguir a la chama, eso es de perdedores; yo voy a mantenerme en pie de lucha, porque todo lo que sube baja y todo lo que inicia termina. Si a Víctor Drija lo confundieron con Brad Pitt, esta chamita algún día me hará caso”, finalizó Acosta, minutos antes de enterarse que la joven va a comprometerse.

El agente Robles Robles Pino Pino, funcionario de la PNB asignado a la investigación, también dio su declaración sobre los hechos: “Por favor entiendan que no puedo hacer la revelación de muchos detalles en cuanto esta investigación está en su fase de sumario. Les puedo adelantar eso sí que la ciudadana de tipo femenil Birruti María Fernanda atentó en horas de la mañana de los corrientes contra la estabilidad emocional, moral e íntegra de muchos ciudadanos, la mayoría de los cuales —aunque no todos— eran del género masculino. Lamentamos este hecho y tomaremos cartas en el asunto dándoles un abrazo a los afectados y proporcionándoles otra cuenta de Instagram para que puedan proceder a enamorarse solos de nuevo”, finalizó el funcionario, que también botaba una lágrima en secreto porque era seguidor de María Fernanda.