Incendio del IVSS provocó la pérdida de más de 13 bolívares destinados a las pensiones de todo el año

La madrugada de este lunes se registró un incendio de gran magnitud en el depósito del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) ubicado en Antímano. Según fuentes oficiales el incidente causó grandes pérdidas materiales, como la puerta, las paredes del recinto y una cuantiosa cantidad de 13 bolívares en efectivo que almacenaba la institución para pagarle a todos los pensionados del país hasta diciembre.

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, señaló que lamentablemente el millonario presupuesto fue calcinado hasta quedar tan solo 15 gramos de cenizas y anunció que el velorio se hará esta tarde frente a la Morgue de Bello Monte, no dentro porque no hay presupuesto para eso. “Es una lástima que absolutamente todas las pensiones del país fueran alcanzadas por las llamas en tan solo 5 segundos, quizá no debieron guardarlas en un sobre manila al lado de unos bidones de gasolina, el pipote de kerosene y el lanzallamas del vigilante, pero son accidentes, a cualquiera le puede pasar.”

Por su parte el IVSS lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial en Grindr donde extendían sus condolencias a los pensionados, quienes dejarán de percibir sus 0,0000000000000000000000000000000000000000001 bolívares este año para luego subir otro post donde celebraban que ya no habría colas por la pensión hasta enero.