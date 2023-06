Chama que descubrió música de artista venezolano de los 2000 devastada tras enterarse que ahora es diputado chavista

Gabriela Hernández, una joven caraqueña de 18 años, se encuentra descubriendo una época de Venezuela en la que aún existía una industria del entretenimiento. Sin embargo, esta semana ha sido devastadora para ella tras enterarse que su artista venezolano favorito de principios de los 2000 actualmente es un diputado chavista.

“Ay nooooo, que horrible, apenas lo descubrí la semana pasada y ya no puedo escuchar sus canciones porque me da arrechera”, aseguró Hernández entre lágrimas. “Marico, literalmente estaba cantando a todo pulmón ‘Nuestra Historia’ cuando me metí en su Wikipedia para ver a qué se dedicaba ahora, sí había sacado música nueva o algo, y resulta que el tipo se metió fue a chavista. Me dieron ganas de vomitar leyendo eso. De paso también hizo una película ahí dizque de Bolívar como con tuberculosis o algo así, pero se veía bien escoñetado. Ay no, menos mal que Hany Kauam no se metió a esas vainas, ¿verdad?”, concluyó Hernández, quien aún no se enteraba de las fotos cubierto en pasta que se tomó el cantante de ‘Es Tu Amor’.