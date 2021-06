Españoles acusan a venezolano de robarse el ÚNICO trabajo que quedaba en España

La vida de Julián Pacheco corre peligro en las calles de Barcelona. Pacheco, un joven venezolano inmigrante, es acusado por todos los españoles de robarse el único empleo que quedaba en todo ese país europeo. Amenazas contra su integridad física no se hicieron esperar; Pacheco, por su parte, confesó que jamás pensó que sentiría miedo de caminar por la calle luego de irse de Venezuela.

Hablamos con el joven Pacheco a través de una llamada telefónica, en la cual nos comentó que tenía todas las ventanas y puertas de su casa completamente cerradas, a pesar del agobiante calor veraniego: “Chamo, esto es horrible. Salgo a la calle a hacer mercado y siento unas miradas como dagas. Escucho susurros que dicen ‘Ahí va el tío que me quitó el trabajo’. Me llegan cartas al correo. Me llegan mensajes por Instagram de gente desconocida que me dicen que me cuide el dulce —en versión españoleta, por supuesto— porque cualquier día de estos me “puede” pasar algo que me haga perder la chamba. Hermano, yo solo fui a la entrevista de trabajo como todo el mundo. Tampoco es que tenía mucho pa’ donde agarrar, fue el único trabajo de mesonero que vi en Infojobs. Además seguro que me contrataron porque me conformo con un sueldo de mierda, pero hay que comenzar desde algún punto de partida. Estoy cagado, chamo. Estos españoles hablan rapidísimo y siento que todo lo que me dicen es una amenaza, no sé si realmente sea así o es el trauma que me dejó Venezuela. Jamás pensé que mi ética laboral me iba a causar tanto problema”, expresó con miedo Pacheco, antes de preguntarle a su jefe si no puede trabajar de mesonero remoto.