“Yo no me meto en política” dice señor con sanciones internacionales

No importa cuántos crímenes cometan sus clientes, el empresario y emprendedor Juan Jiménez, quien se considera un ludópata en cuanto a apostar por Venezuela, asegura no andar juzgando ni preguntando las vinculaciones políticas de nadie porque él es apolítico, aunque pesen sobre él sanciones internacionales por apoyar políticos del regimen.

En una lujosa oficina abarrotada de registros de empresas fantasma, contratos sobrefacturados y decoraciones de mal gusto que parecen sacadas del set de Scarface, Jiménez expresó su posición en un live de la plataforma chavista Venapp: “Compadre, yo soy daltónico y no distingo entre rojos, azules, amarillos o tornasolados, mi color es el verde o en su defecto el azul clarito de los billetes de cien. Mi posición política no es relevante, aquí se vino a trabajar y sacar el país adelante saqueando sus recursos, ¿sino cómo vamos a ser potencia?, hay que quitarse esa paja, chamo. Si hay que importar insumos médicos vencidos a sobre precio, bloquear recursos para escuelas o montar hamburgueserías de 15 pisos para justificar dinero mal habido con tal de construir país, pues se hace, porque si no lo hago yo lo hace otro entonces mejor que sea yo la basura humana. Sí, es verdad que me sancionaron, pero es que me confundieron con otra persona porque yo solo aspiro a ser un venezolano de bien como Gorrín, Alex Saab o El Inca Valero” concluyó el prestigioso empresario antes de aportar su granito de arena firmando un contrato para restituir la esclavitud de pemones en minas del Amazonas.