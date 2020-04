Amante cumple 34 días haciendo confinamiento en el closet

Lo que parecía ser una desenfrenada noche de lujuria, pecado, adulterio y Lubrix de mora, culminó en serios aprietos para el joven Juan Carlos Fernández, quien quedó atrapado desde el inicio de la cuarentena en el closet de su amante y todavía no ha podido salir. Fuentes extraoficiales que no serían más que las vecinas del 2B aseguran que “esa mujer debe tener al hombre escondido en el closet porque no hay manera de que en la cuarentena se escape”.

Gracias a las habilidades de traducción de códigos morse de nuestro pasante subpagado, pudimos comunicarnos con Fernández, quien utilizaba una luz del cuarto para enviar mensajes al estilo de la película Parasite. “Ayuda, sáquenme de aquí. Tengo ya varias semanas en el closet escondido. Bueno, no escondido, haciendo confinamiento para ayudar en la prevención del coronavirus. Estoy asustado, menos mal que acá todo el mundo está usando pijamas y no han abierto el closet, pero seguro en algún momento se le ocurrirá sacar una toalla o algo parecido. De verdad quiero salir ya, me he calado las peleas, los reencuentros, pero algo imposible de calarse es cuando juegan Ludo. ¿Tan desesperados estamos que andamos jugando ludo? Al menos son buena gente, creo que se quieren bastante. Espero nunca me encuentre su esposo para no destruir a esta hermosa familia”.