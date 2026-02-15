Domingüire No. 358: Carnaval

Estos carnavales el Chigüire Bipolar se va de vacaciones; pero no te preocupes, jamás le daremos vacaciones —ni fines de semana libres— a nuestro pasante subpagado, para poder seguir llevando a tu mesita de noche la mejor revista dominical jamás creada. Estamos hablando de Domingüire, por si acaso.

Esta semana tu Domingüire trae una edición especial de Carnavales, impresa en papelillo reciclado de las comparsas, y cargada con malos consejos para que te escoñetes la semana bebiendo. Además, te traemos decenas de fotos de garotas para que mates ese despecho de San Valentín, y hasta te incluimos una receta casera para curar el ratón: más caña, que ya el miércoles resuelves.

¡No te pierdas la edición especial de Carnavales de Domingüire! Sal a buscarla ya con tu vendedor de rompecolchón más cercano.