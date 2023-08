Hidrocapital, la empresa encargada de suministrar lodo con petróleo al país, anunció esta mañana las medidas necesarias para solventar las fallas del suministro de agua. Según la vocería del ente público, se proveerá a cada comunidad afectada con un perfume para que los ciudadanos puedan ocultar el hedor ocasionado por la falta del vital líquido.

Eddison Torrealba, presidente de la institución y única persona del país que no sufre de piedras en los riñones, explicó la medida: “Nosotros siempre nos preocupamos por el bienestar de todos los caraqueños, caraqueñas y maracuchos que viven en Caracas, es por eso que decidimos repartir a cada comunidad afectada por la falta de servicio con una botellita de nuestra nueva Eau Du Desagüè, un perfume de imitación totalmente original fabricado con la poca agua potable que teníamos a nuestra disposición. Así que probablemente van a tener más cortes en el suministro del servicio debido a esta medida. Pero no se preocupen porque eso va a ser problema del pasado, ¿para qué necesitan bañarse si pueden esconder los olores con esta magnífica colonia? En este momento tenemos disponible este exquisita imitación de Invictus con un toque de Can Can, pero pronto repartiremos nuevas fragancias como Guasacaca Chanel y 0212 de Carolinismar Herrera”, concluyó Torrealba, mientras se hacía una mascarilla de arcilla con el “agua” que salía de las tuberías.