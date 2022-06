Sorprendente: estas lesbianas tienen 1 año de pareja y aún no se han mudado juntas

Son pocas las cosas que hacen que el mundo pareciera detenerse un momento. Sucede con algunos fenómenos naturales; sucede cuando tu mecánico se agacha y tratas de no voltear y también ocurrió el día de hoy, cuando una pareja de lesbianas cumplió su primer año de aniversario sin que todavía tengan planes de mudarse juntas ni de adoptar un gato para asignarle un nombre egipcio.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Gaylileo Gaylilei, un científico que estudia de cerca el comportamiento lésbico, quien estudia de cerca este inusual hecho: “Uno como hombre de ciencia tiene que saber que cualquier cosa puede pasar, dentro de los límites de lo posible, por supuesto; pero esto nos tomó por sorpresa a todos. Nos dejó boquiabiertos. Sí, sabemos que algunas parejas de mujeres tardan aproximadamente un mes, mes y medio máximo en mudarse juntas, como mucho; así como estamos acostumbrados también a ver como a las dos semanas ya tienen planes de matrimonio, aunque no se puedan casar porque acá no tienen derechos, igual es bonito verlo. De todas formas, siempre hay una primera vez para todo, y está pareja está rompiendo el molde. ¿Un año juntas y ningún plan? Comenté el caso con mis colegas y todos creen que les estoy tomando el pelo”, finalizó Gaylilei, desconociendo por completo que la pareja no tomaba el paso de mudarse simplemente porque los alquileres piden 35 meses de pago adelantado y 5 riñones de depósito y no consiguen un donante que les dé el que les falta.