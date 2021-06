¿Epítome de la originalidad? Esta marca solo vende franelas manga larga con su logo

En lo que es una señal de absoluta genialidad y originalidad, hoy la marca Tuqueque World salió al mercado con una propuesta de ropa que asombró al país entero. Se trata de franelas de algodón manga larga unicolor con un delicado estampado del logo en la espalda y en el pecho. Algo realmente único en el mercado.

Hablamos con Ignacio “Keke” Mendoza, uno de los fundadores de Tuqueque World sobre esta innovación en el mundo de la moda caraqueña: “Bro, mis panas y yo teníamos una idea brutal. Queríamos hacer nuestra propia marca de ropa pero como que no estábamos muy claros del rollo, pues, ¿sabes? Como que, no sabíamos muy bien qué hacer. Y nada, pues, bro, como que, en ese momento vi un tuqueque superpana cruzando por el techo de mi casa y dije, ‘nada, eso es, un homenaje a los tuqueques, eso es algo demasiado venezolano’. Entonces nada, decidimos hacer estas franelas mega cómodas y frescas con nuestro logo que nos hizo un pana. Son lo máximo para la playa, para dormir, para el mercado, para caerse a birras con los panas, para todo lo esencial, ¿sabes? Nos pareció una oportunidad arrechísima en el mercado, no hemos visto ni una sola marca que haga lo mismo que nosotros. Además puede ser unisex y todo. Mega versátil. De pana te lo juro, bro, más nadie vende manga largas con el logo. Musk debería invertir y todo. Quizás expandimos a gorras más tarde y todo”, comentó Mendoza, quien genuinamente cree que todo lo que dijo es así.