En un acto contra el nepotismo Maduro pregunta a la familia Chávez cuáles cargos quieren este año

Esta mañana, el presidente Nicolás Maduro no solo se topó con la palabra nepotismo mientras hacía aviones de papel con un diccionario, sino que también decidió tomar medidas inmediatas para abordar el asunto. Convocando una cadena nacional de emergencia, Maduro solicitó a todos los individuos con el apellido Chávez que indicaran qué cargo les gustaría ocupar este año, con el objetivo de combatir este peligroso concepto que el presidente no lograba comprender completamente.

“El nepotismo es la cuna del imperialismo mariacorinista, no lo podemos permitir”, explicó Maduro, ante la única cámara que queda en VTV. “Eso es una cosa malvada que tiene que ver con los apellidos o algo así, ¿verdac? Por eso decidí combatirlo con el apellido más lindo de este país, de la galaxia y de la vía lactosa, el apellido Chávez. Entonces, todas las personas que tengan este apellido me tienen que decir cuál cargo del gobierno les gustaría tener. Ustedes me envían un mensajito por TikTok diciendo ‘Señor presidente, yo quisiera ser ministro de las colas del pollo’ y se lo concedo, porque se lo merece por tener ese nombre tan revolucionario, tan espectacular”, explicó Maduro, mientras finalmente descubría el significado de imperialista tras leerlo en su empanada de origami que también hizo con hojas del diccionario.