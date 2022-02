Costosa cena de San Valentín no logra borrar recuerdo de que perdonaste unos cachos

¡Feliz Día Internacional de Hacer el amor en un Corsa 2007! En este Día de San Valentín, de los Enamorados, del Amor y la Amistad —o como le dicen los solteros sin amigos, “en este día comercial”— el joven Alberto Paredes, quien le montó cachos a su novia múltiples veces con la vecina, decidió regalarle a su pareja una costosa cena para los dos. A pesar de su gran esfuerzo, este detalle no logró borrar el recuerdo de que le perdonaron unos cachos.

Mireya Rodríguez, joven afectada y dueña de unos cuernos que han dado de qué hablar incluso en el reino de los alces y los venados, decidió conversar al respecto con nuestro pasante subpagado —quien no tiene planes para este día, por supuesto; pero le encanta el chisme—: “Primera vez que Alberto me trae a este restaurante, ese seguro se la pasaba acá metido con la otra y me vino a traer porque no podía dormir del remordimiento. Sí, yo sé que perdoné esos cachos; pero eso no quiere decir que no se lo recordaré cada vez que tenga oportunidad, es decir, cada 5 minutos. Todo está muy lindo, la decoración y todo lo demás, pero yo nunca lo vi a él pidiendo un Risotto; hasta donde sé ese muchacho solo le gusta el arroz con fideos, capaz descubrió este plato con la perr…”, finalizó Mireya, quien fue interrumpida por nuestro pasante cuando este le preguntó si por casualidad no había sobrado algo del risotto ese.

Por otro lado Paredes ejerció su derecho a réplica: “No joda, tengo 5 meses matándome en el trabajo para conseguir esta cena, ¿y ella se va a poner así? ¡Como si yo tuviera la culpa de montarle cachos! Eso fue culpa de ella, que me tenía abandonado en esa época; la vecina supo aprovecharlo, son cosas que pasan”, finalizó Paredes, mientras recibía un contundente lepe de nuestro pasante y una sesión gratis al psicólogo.