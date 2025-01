Sifrino deja de hablar spanglish para que no lo lleven preso por terrorista extranjero

Si existe una cosa que los sifrinos aman más que el pádel, la playa y tomarse fotos comiendo perros en Las Mercedes, es hablar spanglish. Por eso la persecución a turistas extranjeros por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos ha sido tan difícil para Juan Fernando “Juanfe” Velutini, quien se vio obligado a eliminar todas las palabras en inglés de su vocabulario para que no lo detengan bajo sospecha de ser un “terrorista extranjero”.

Velutini, quien actualmente se encuentra en su décimo año sabático para “encontrarse a sí mismo”, nos comentó un poco más acerca de esta difícil situación: “Bro, o sea, la vaina ahorita está full tricky ¿sabes? Tengo un pana, Andrecito, que es así super white como yo, porque los dos somos italovenezolanos pues, que se lo llevaron detenido porque pensaron que era un alemán, ¿sabes? Lo acusaron de terrorismo and everything, todo el peo. Entonces por eso ahorita ando como que getting rid of todas las palabras en inglés de mi vocabulario, ¿sabes? No vaya a ser que me confundan también con un extranjero, que me ha pasado full antes también, por lo blanco, pues. O sea, porque mis abuelos son italianos. De Europa, pues, ¿sabes?”, explicó Velutini, mientras se compraba unos lentes de sol Gucci para ocultar sus ojos azules de las autoridades.