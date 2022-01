Chama de Guacara asegura que su liceo era igualito a Euphoria

Este viernes la joven Joselix Rondón aseguró que “Euphoria”, la popular serie de HBO —conocida por su excesivo uso de la escarcha, la cocaína y la putería— le recordaba muchísimo a un lugar muy querido para ella: el liceo “José Cortés de Madariaga” ubicado en Guacara, estado Carabobo.

“Te digo algo, chamo: ese liceo de la serie esta Euphoria es igualito al mío. ¡Igualito! Hacíamos las mismas locuras, ahí la gente estaba loca, ¿oyó? Eso sí, nosotros no nos endrogábamos: solo mascábamos un poquito de chimó y lo ligábamos con Vodka Bajo 0, agarrábamos tremendas voladoras. Así fue que preñaron a Yelipsa. Pero apartando eso, el resto es igualito, idéntico. Estoy seguro que cualquier día de esto sale esa gente en la serie jugando pelotica e’ goma, echándole liga de freno al profesor de Castellano y cayéndose a Canelita”, aseguró Joselix, mientras le pasaba a nuestro pasante por la reja de su casa un helado de teta: “Las series de hoy en día son muy realistas y eso me da mucho miedo, por eso a cada rato entro al cuarto de mi hermano de 7 años y le pregunto si él está traficando con perico o algo, porque uno no puede dejar a los niños solos, por eso Roque Valero salió así”, finalizó Rondón, mientras intentaba venderle a nuestro pasante una cuenta de HBO pirateada.