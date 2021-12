IMPRESIONANTE: Mr. Beast reparte el CLAP en Catia

El famoso Youtuber «Mr. Beast» volvió a encender las redes sociales al publicar un video entregando nada más y nada menos que 2.000.000 de cajas CLAP en la localidad de Catia.

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast y por videos retos virales como «Si Quitas La Mano Del Lamborghini Sancionado Te Dan 15 Años De Cárcel» o «Le Regalé a Maduro 400.000 Hamburguesas De 1 Dólar», ofreció detalles de su visita a la comunidad de Catia: «Muchas personas me pedían un video en Venezuela que de verdad valiera la pena, pensé en muchas ideas: ¿Comprar Cojedes? No, predecible, ¿Construir un bodegón 8 pisos en Las Mercedes? No es nada nuevo. ¿Regalar 2.000.000 de Claps? Revolucionario y algo nuevo para estos tiempos, nada más tuve que hablar con un amigo que está en la cárcel y rápidamente logré llegar a mi cometido, hacer el contenido más impactante en Youtube», finalizaba Donaldson mientras se le salía una lágrima intentando comer atún del Clap.