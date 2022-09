Señor perdona cachos de su esposa porque fue su culpa por pasar bajo una escalera un martes 13

El martes 13 es considerado un día de mala suerte incluso por aquellos que aseguran no creer en nada, como el señor Carlos Morales, un señor caraqueño que descubrió a su esposa saliendo del motel Gramita del Parque del Este Suites con su jefe, pero decidió perdonarle los cachos porque considera que el verdadero culpable fue él por haber pasado bajo una escalera frente a su edificio un día como hoy.

“Sabía que algo malo iba a pasar, yo siempre respeto los martes 13, pero hoy se me pasó lleve cachos y hasta un bebé en camino que no es mío, pero yo tengo responsabilidad afectiva y sé que no fue su culpa”, fue parte de la declaración del venado, Carlos Morales, que mientras sus amigos le hacían una intervención para que se diera cuenta, agregó: “¿Que los cachos fueron hace 4 meses? No importa, porque eso fue que se adelantaron a los hechos, que yo pasara bajo esa escalera estaba escrito porque en otras circunstancias mi esposa jamás me montaría cachos… ¿verdad?”, finalizó Morales mientras sus amigos decidían pagarle 30 sesiones de terapia y un concierto de Bad Bunny para que se recupere.