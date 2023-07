¡Como un Rey! Caballero pide matrimonio con un anillo de aro de cebolla de Burger King

En un gesto que ha conmovido a las redes sociales, un joven enamorado decidió pedirle matrimonio a su novia con un anillo hecho de aro de cebolla de Burger King, demostrando que el amor jamás tendrá un precio ni sabor.

El romántico momento ocurrió en una sucursal de la famosa cadena de comida rápida, donde el enamorado caballero se arrodilló frente a su amada y le ofreció el anillo que había escondido dentro de la Party Box que compró en el local. La novia, sorprendida y emocionada, aceptó la propuesta entre lágrimas y aplausos de los presentes. “Siempre supe que él era el indicado. Me encanta cómo me trata, cómo me hace reír y cómo me regala cosas de Burger King. El anillo es hermoso, tiene un brillo especial, se ve aceitoso y tiene un aroma delicioso. No me importa que no sea de oro ni de diamantes, lo que importa es el amor que hay entre nosotros”, declaró la feliz prometida.

El novio, por su parte, explicó que eligió el anillo de aro de cebolla porque era el favorito de su novia y porque quería hacer algo original y diferente. “Además, me salió más barato que comprar uno de verdad. Así me ahorro unos cuantos bolívares y puedo invertirlos en otras cosas, como una luna de miel en Margarita o una hamburguesa doble con queso”, dijo el astuto galán mientras lucía una lujosa corona de cartón.