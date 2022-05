Conoce la increíble historia del joven que vendió su casa para invertir en cripto y hoy cobró más de 15 millones de lepes

En la vida siempre puedes enfrentar riesgos, como renunciar a tu trabajo para dedicarte a hacer las cosas que te apasionan, comprar cualquier artículo de Facebook Marketplace o comerte un purapapa vistiendo un suéter blanco. Esos riesgos pueden salir bien, o salir muy mal, como lo que le pasó el día de hoy a Nestor Pinto, un joven que vendió su casa para invertir en criptomonedas y tuvo una rentabilidad de más de 15 millones de lepes dados por su familia.



Nestor, quien lleva toda la tarde con una bolsa de hielo detrás de su cabeza, decidió explicar lo sucedido a nuestro pasante a cambio de que le comprara un NFT de un pollo en brasa que él mismo dibujó: “Papi, yo me consideraba un tiburón de los negocios, pero hoy me siento como un guacuco. Yo vendí la casa por 50 mil dólares cuando la criptomoneda estable Rubiasolmorenaluna costaba un dólar y hoy alcanzó el altísimo valor de menos tres dolares, lo cuál según mi familia me dejó un rendimiento de una deuda impagable y 15 millones de lepes. Pero capaz si vendo el carro y estos collares de mi mamá esta misma tarde pueda recuperar la plata invirtiendo en estos CryptoBecerros digitales NFT”, sentenció el genio de las finanzas antes de buscar su cena en la basura.