Tienda de mocasines quiebra luego de que arrestaran a todos sus clientes por corrupción de PDVSA

En horas de la tarde, el joven Eduardo Pérez, gerente, asesor de ventas y community manager de la tienda de mocasines y accesorios de mal gusto “Bailame Suave 2003 C.A”, se vio obligado a publicar un comunicado en las redes sociales del negocio anunciando el cese de sus operaciones. En el mismo explica que debido a los recientes arrestos en relación a la trama de corrupción de PDVSA, se quedaron sin clientes que amen los mocasines sin medias y las correas blancas, por lo que oficialmente están en quiebra.

“Mi jefe me dijo que sólo me pagaría estos últimos 6 meses de trabajo si me encargaba de esta publicación”, inicia el comunicado. “Nos entristece mucho a la familia Bailame Suave 2003 C.A. tener que anunciar que no podremos seguir brindando la mejor moda cripto-toyotera que merecen los venezolanos fanáticos de los mocasines, las correas blancas y las chemises unicolor. Estas últimas semanas la gran mayoría de nuestros clientes que, al igual que nosotros, le apuestan al país, fueron detenidos por el gobierno por estar vinculados al caso de corrupción de PDVSA. Les agradecemos a nuestra clientela por habernos apoyado, fueron unos años siendo los mejores acompañantes de los pantalones tubito al vacío y siendo la combinación perfecta para sus machito 1998 de $60.000. Esperamos poder volvernos a ver pronto”, concluye el comunicado redactado por Pérez, que aún no sabe que no le van a pagar porque a su jefe también se lo llevaron preso.