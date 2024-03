Maduro anuncia la Cajita Clap con juguetes

Esta mañana, el presidente Nicolás Maduro, conocido por ser el inventor de la malteada de chicharrón con arequipe, anunció importantes novedades respecto a la distribución de las cajas CLAP. Además de garantizar la llegada de alimentos reales por primera vez en su historia, también informó sobre la introducción de la “Cajita CLAP” destinada a los niños del hogar, la cual estará acompañada de una variedad de juguetes coleccionables.

Durante su discurso, Maduro instruyó al ministro de alimentación que los juguetes incluidos en las cajitas sean de carácter antiimperialista: «Señores, señoras y señoros de la derecha mariacorinista de este país, no vamos a permitir más juguetes fascistas en este país. Basta de Max Steel, Barbies y satysfiers. No vamos a dejar que la burguesía nos diga cómo tenemos que jugar los venezolanos y venezolanas; la manera siempre es arrancándole la cabeza al muñeco, como me enseñaron de pequeño. A partir de ahora, los niños recibirán juguetes directamente del CLAC (sic), figuras de acción del ‘SuperBigote’, ‘El Señor Cara de Yuca’, Cheverito con uniforme de Woody, soldaditos de concha de plátano y muchas cosas más como perdigones, para que los niños puedan jugar a reprimir opositores», expresó Maduro mientras jugaba con su ‘Súper Cilita’ en transmisión nacional.