Despiden a valet parking de restaurante por no saber manejar las redes, atender mesas ni cocinar paella

El desempleo tocó las puertas de Eduardo Marín esta mañana, quien se enteró a través de una nota de voz en WhatsApp de siete minutos que su jefe, el dueño de Giancarlo’s Ristorante Bistro&Bar&Grill&Food&Drinks&Roofing, lo despidió de su empleo como valet parking por no tener las habilidades para atender el restaurante él solo.

Marín, a quien le ha costado conseguir un empleo en Venezuela que no se asemeje a la esclavitud, nos explicó que en el fondo está feliz porque se acabó su explotación laboral: “Chamo, ahorita en cualquier negocio que tú metes currículum te quieren poner a grabar TikToks. Hermano, yo lo que soy es director de operaciones en logística de parqueo vehicular, no soy ningún payasito para andar con esa grabadera de videos. Allí era la misma vaina, pero de paso querían que también atendiera las mesas, que manejara la caja, que limpiara los platos, le hiciera las uñas a la esposa del jefe y de paso me exigían preparar la paella cuando el cocinero estaba ocupado peleando con la rata que vive en su pelo. Todo eso por $20 dólares a la semana, pero supuestamente si el negocio logra facturar $100.000 al día entonces nos daban un bono de $2 y un vaso de agua del grifo. Menos mal me botaron de esa vaina, ahora puedo buscar en una agencia de marketing o algo así”, aseguró ingeniosamente Marín sin saber que trabajará con grilletes en los tobillos en su nuevo empleo.