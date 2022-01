Supermercado abre caja de “Zelle prestado” para agilizar las filas

Para nadie es un secreto que se puede perder mucho tiempo en la cola del supermercado esperando que llegue la confirmación del chamo que pagó usando el Zelle del tío de la prima del tatarabuelo político que logró abrir una cuenta en Estados Unidos. Por esta razón, el supermercado “Gaviota 2022” habilitó este jueves una caja exclusiva para pagos con el nombre de “Zelle prestado”

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Ramón Hinojosa, uno de los cajeros del local para conocer qué hay detrás de esta iniciativa: “Antes el problema era que si uno les gritaba ‘fondo insuficiente’ se molestaban. Ahora lo que les molesta es esperar la confirmación del Zelle. Pana, eso no es mi culpa, yo solo estoy trabajando acá porque me toca, no porque me guste; si yo pudiera trabajar en lo que me gusta estaría ahorita haciéndome millonario en mi sofá viendo Netflix. Esta caja se creó como quien dice pensando en el cliente, pues, para darle una atención mejor a todos. Pero sigue la gente quejándose. Es más chico, hasta voy a proponer que en todo el supermercado no se acepten billetes de más de $20 porque nunca tenemos cambio. Bueno, en realidad sí tenemos cambio, pero se lo lleva todo el jefe”, finalizó Hinojosa mientras nuestro pasante le ofrecía unas gotitas de valeriana para que se tranquilizara.