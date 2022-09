Chamo con la licencia vencida se disfraza de la Sayona para que no lo matraqueen

Cansado de ser matraqueado, el joven valenciano Jaime Nieto recurrió a una ingeniosa estrategia para poner fin a los abusos de las alcabalas, donde por tener la licencia vencida ya ha perdido más de 200 USD, 3 pollos en brasa e incontables litros de refresco. Nieto decidió disfrazarse de la Sayona, ya que todos saben que a lo que más le temen los cuerpos de seguridad es a las auditorías, a la comida de dieta y a las mujeres con vestido de novia porque eso significa compromiso.

Nieto, quién ya suma en su cuenta a varios GNB internados del miedo, quiso compartir con el público su técnica, para que más personas puedan aplicarla y conservar sus quincenas: “¡Esta es la mejor idea que he tenido desde que decidí no estudiar Artes Plásticas! Ahora puedo salir a rumbear hasta que amanezca y regresar caminando a la casa sin que me pase nada; eso sí, desde que me visto así es más difícil conseguir novia, pero nada se compara a la sensación de pasar por un punto de control y que los pacos se te paren firmes. El truco es agarrar el vestido de novia de sus mamás, meter la cara en maizena y echarse bastante sharpie negro en los ojos. También ayuda que cuando estén por la calle canten ópera o metalcore” aseguró Nieto, mientras le pedía un sombrero a su abuelo para hacerse un traje del Silbón.