CNE hace votación para elegir cuál excusa dan hoy para no mostrar las actas

Elvis Amoroso, presidente del CNE y persona menos amorosa del mundo, anunció unas nuevas elecciones internas dentro del chavismo para definir la excusa del día con respecto al porqué no han presentados las actas de las pasadas elecciones presidenciales, donde dieron por ganador a Nicolás Mauricio Maduro Moros Morales con 110% de los votos.

En el gran salón de las excusas de Miraflores se reunieron los actores más importantes del chavismo y Arreaza a plantear pretextos para no presentar las actas, y mientras Maduro merendaba pata de preso político frito, comentaba: “Ninguna de las excusas que hemos dado han funcionado, verdac (sic), porque no podíamos dar los resultados sin las actas pero al mismo tiempo dimos resultados y dijimos que no las teníamos por culpa de un hackeo cibernético digital tecnológico de las güeps. Por eso nos inventamos que eso no se muestra pero luego nos sacaron un video de otra elección donde dice que sí se muestra. Por eso estamos metidos en rolo de peo y pea. Pero ya eso lo vamos a solucionar con esta votación, los que estén a favor de decir que sí teníamos las actas pero nos las robaron unos duendes imperialistas digan yo… ahora los que estén a favor de que diga que la llaga en mi ingle se llama ‘actas’ para que dejen de pedir que la muestre, levanten la mano. Bueno, no importa lo que hayan elegido porque esta elección también me la robo, ganó la tercera opción, echarle la culpa a la CIA, G.I Joe o los hombres de negro, lo que sea que esté de moda ahorita”, concluyó el máximo mandatario del chavismo mientras su bigote le susurraba que asfixiara a un escolta solo por diversión.