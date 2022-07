Amigos de los novios tripean la boda sabiendo todos y cada uno de los cachos de esa relación￼

Un momento tan incómodo como bailar reggaeton con tu mamá se vivió en la boda de Deisy Pereira y Fabián Brito, donde los amigos de ambos novios, quienes supieron con lujos y detalles de los cachos, de las terminadas y de las peleas por la “perra esa”, se encontraron bailando merengue y disfrutando del whisky gratis en una boda que eventualmente terminará en divorcio.

“Tan felices que se ven, casi no parece que se perdonaron 4 cachos en menos de 2 meses, aunque si yo hubiese pagado esta cantidad de plata para una boda, también estuviese sonriendo”, murmuró José Escalona, mejor amigo de Jesús, el novio, que mientras pedía un quinto plato de tequeños en menos de 30 minutos. “Yo sí espero que sean felices la verdad, ¿cachos? Yo no sé de eso, de repente esta botella de whisky 18 años me hizo olvidar todo, yo solo sé que ellos se aman mucho y ojalá renueven los votos en dos años para celebrar brindado otra vez, ¡viva el amor y las bodas!”, finalizó Escalona mientras Fabián le preguntaba si antes de renovar los votos se podía hacer otra despedida de soltero.