Jugadores del Barcelona se niegan a jugar usando camiseta con el logo de Nacho￼

Toda la plantilla del Fútbol Club Barcelona se encuentra oficialmente en huelga luego de que se anunciara que el patrocinante de la camiseta, Spotify, usaría el logo del artista marabino y perro mujeriego Nacho La Criatura durante El Clásico de la próxima semana. Tras la oleada de reacciones dentro del vestuario las cuales incluyeron llantos, vómitos y muchas paredes golpeadas, se informó que los capitanes le informaron a la directiva del club que no usarán la camiseta bajo ninguna circunstancia.

El primer capitán del equipo, Sergi Roberto, quien es portador de unos hermosos e hipnotizantes ojos azules que le han permitido permanecer en el club a pesar de no marcar la diferencia desde aquél gol para remontar contra el PSG en el 2017, declaró: “Estamos decepcionados con la directiva y con Spotify por intentar obligarnos a usar el logo de un artista que no solo no representa los valores del mejor club del mundo, sino que ha dejado sorda a tantas personas en el mundo con su música como solista. ¿Vosotros habéis escuchado el álbum ese de música llanera que sacó? ¿No verdad? Pues claro, si es que tendrían los tímpanos reventados, joder. Mejor que se dedique a su verdadero talento, embarazar mujeres. Así que nada, queremos dejar claro que preferimos meternos 10 autogoles contra el Madrid que usar esas camisetas tan despreciables”, explicó Roberto, mientras hacía estiramientos para calentar el banquillo.