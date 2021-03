Ibai rompe récords de Twitch haciendo un balance general

El streamer español Ibai Llanos hizo historia el día de hoy en Twitch al romper los récords del directo con más visitas y más personas confundidas tras presentar por nueve horas cómo se hace un estado de situación patrimonial. Su comunidad de fans presenció con júbilo como el resultado le cuadró perfectamente igual al primer intento.

Luego de entender cómo funciona Twitch y cómo funciona un balance general, nuestro pasante subpagado logró entrar a esta transmisión, Justo cuando la misma tenía apenas tres horas de haber empezado, para traernos un extracto del directo de Ibai: “¡Joder que esto es díficil, eh! ¡Madre mía! ¿Cómo lo hacen? No me imagino que haya gente que haga esto todos los días, debe ser una vida de mierda, tan solo con ver el rollo de los pasivos, los activos y el patrimonio ya me quedé tonto. Vaya, ¡qué capacidad tenéis los que hacen esto a menudo! Hacer que este informe cuadre es más difícil que cuadrar con una tía mientras tienes una chapa de Naruto en el morral. Hijo de la puta madre, ¿pero qué es esto es de fórmulas? No me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! ¡Es que anda sola la máquina! A ver, a ver, de verdad que unas mentes maestras las que están detrás de este software, les aplaudo, eh. Pero mira que después le agarras el truquito, y si queréis le pones color a las celdas y se hace más lindo y llevadero. Así sí. Oye, qué satisfacción estar haciendo esto y que los cálculos den como deben. Es orgásmico, casi. Lo digo sin pena. A ver, y si le damos a esta opción qué pasa”, siguió Ibai, quien realmente le hacía todo el trabajo a un amigo que le dijo que era un juego divertido.