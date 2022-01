Caraqueño amenaza con caerle a tiros y secuestrarle la mamá a quien lo llame malandro

El joven caraqueño Carlos Mendoza, AKA “Cara de Blumer”, aseguró este miércoles que él no es ningún delincuente y que al que vea diciéndole “malandro” le va a caer a tiros, secuestrarle a la mamá y llevarse al poodle de la casa.

“Aquí yo no quiero ver es a nadie diciendo que yo soy malandro que tal, yo tengo mi pasado, ¿me entiende? Que yo haya robado 350 casas y haya secuestrado a 400 personas no quiere decir que eso me defina como ser humano, causa. Ahora colabora, métete en la maleta de ese carro y no me veas a la cara”, fue parte de la declaración de Mendoza, mientras amenazaba a nuestro pasante con su “bicha”: “Yo soy más que eso que dicen de mí. Yo te hago una pasta criminal, por ejemplo. También te llevo la vocación artística: sé hacer unos dibujos de pipí que te quedas loco, todas las paredes aquí tienen graffitis míos, pero la gente se deja llevar por pura vaina fea. Eso de estar diciendo que todos los caraqueños son malandros es generalizar y eso no ta’ bien mano, porque yo sí fui malandro, mi hermano, mi primo, mi papá y mi tío político también; pero no todos lo son, ¿me entiende? Bueno nada me despido, al que vea por ahí diciendo vainas feas mías le hago 4 perforaciones gratis en la cara, ya lo dije ya”, finalizó Cara de Blumer mientras nuestro pasante subpagado le preguntaba si podía darle una vuelta en la Bera porque su sueño es gritar “YAYAYAJU” a todo pulmón.