Milei revela que Alberto Fernández solo dejó 30 bolívares en la cuenta

En su primer discurso como presidente de Argentina, Javier Milei explicó que será necesario un fuerte ajuste fiscal debido a la situación económica heredada por el ex-presidente Alberto Fernández, quien además de una altísima inflación, dejó tan sólo 30 bolívares y medio alfajor en las cuentas de la nación.

Haciendo un esfuerzo sobrehumano para ignorar las voces en su cabeza, Milei explicó: “¡Estos zurdos hijos de puta se llevaron hasta los bombillos del baño! Nos dejaron sin plata, así de sencillo. ¡No hay plata! Y para el que no entendió, quedan treinta bolívares que dejaron y eso no cuentan como dinero, con eso no compro ni una empanada en Venezuela. Se vienen unos duros meses de ajuste fiscal donde todos tendremos que hacer un esfuerzo, empezar a ahorrar cocinando asados de chivo, preparando mates caseros con las gramitas de la casa, incluso reduciendo el consumo de Fernet a tan sólo una copa de Fernet por hora, ¡algo totalmente impensable antes!”, explicó el presidente de la nación argentina, mientras firmaba su primera orden ejecutiva prohibiendo la divulgación de fotos de su cara que no estén editadas en Photoshop.